Roma-Midtjylland, 1ª in A contro 1ª in Europa League. Danesi pionieri del Moneyball

I primi d'Italia sfidano i primi di Europa League i danesi del Midtjylland con 12 punti sono l'unica squadra ancora a punteggio pieno nel secondo torneo continentale e contro ogni pronostico. Non si tratta di un caso, bensì del risultato di una grande gestione sportiva.

Fondato nel 1999, il Midtjylland è salito all'onore delle cronache per essere uno dei primi club a fare uso del Moneyball. L'approccio analitico allo scouting ha portato grandi risultati, con la vittoria di tre campionati sotto la proprietà di Matthew Benham. Dal 2023 il club è di Anders Holch Polvsen, proprietario della catena di abbigliamento Bestseller. E con lui è arrivato il quarto campionato vinto. L'obiettivo è di diventare uno dei primi 50 club d'Europa, il che sarebbe un risultato notevole parlando di un club che rappresenta i paesi di Herning e Ikast, che insieme non arrivano nemmeno a 70mila abitanti. Non ci siamo troppo lontani: a oggi il Midtjylland è 64° nel ranking UEFA.

Per arrivare all'obiettivo, il Midtjylland ha aumentato il budget per l'acquisto di nuovi giocatori. In questa finestra di mercato è arrivato Philip Billing, che ha contribuito alla vittoria dello scudetto del Napoli segnando un gol pesantissimo all'Inter. Nell'ultima partita di Europa League contro il Celtic ha segnato Martin Erlic, acquistato dal Bologna per 4 milioni.

Ma il fiore all'occhiello della squadra, allenata dal 39enne Mike Tullberg, sono i tanti talenti che stanno sbocciando: l'età media di 24.3 anni la rende la quinta squadra più giovane dell'Europa League. L'uomo copertina è Franculino Gluda Djú, 21 anni, attaccante nazionale della Guinea-Bissau: il Midtjylland lo ha preso a titolo gratuito dal Benfica nel 2023, i numeri attuali lo vedono capocannoniere di Europa League con 3 reti in 4 partite e capocannoniere del campionato danese con 13 reti in 13 partite, con una media di un gol ogni 76'. Va a segno da 7 partite consecutive, considerando tutte le competizioni.. Altri nomi da tenere d'occhio? L'ala cilena Dario Osorio, 21 anni, 5 reti e 7 assist già in stagione. Oppure Mikel Gogorza, 19 anni, ala sinistra danese di origine francese: 4 reti e 3 assist fin qui.

In 26 partite ufficiali la squadra ha perso una sola volta, guarda tutti dall'alto in basso in Europa League ed è seconda in campionato. Ora, la Roma, che dovrà fare molta attenzione. Del resto l'ultima italiana sfidata, la Lazio, fu travolta per 5-1 in Danimarca.