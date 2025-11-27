Inter, Zielinski mastica amaro: "C’è mancato poco per portare a casa almeno un pareggio"
Dopo la sconfitta in casa dell'Atletico Madrid, il centrocampista nerazzurro Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Inter Tv: "C’è delusione, perdere così all’ultimo non è bello - riporta FCinternews.it -. C’è mancato poco per portare a casa almeno un pareggio, invece è arrivata questa sconfitta che ci lascia delusi. Sul gol Bonny mi ha dato una bella palla, non ci ho pensato e ho tirato di prima. Purtroppo abbiamo perso ed è quello che conta. Ora dobbiamo fare bene nella prossima gara, cercare di fare più punti possibili e finire tra le prime otto".
Champions League, i risultati
Ajax - Benfica 0-2
6' Dahl, 90' Barreiro
Galatasaray - Royale Union SG 0-1
57' David
Bodo/Glimt - Juventus 2-3
27' Bolmber (BG), 48' Openda (J), 59' McKennie (J), 87' Fet (BG), 90+1' David (J)
Chelsea - Barcellona 3-0
27' aut. Koundé, 55' Estevao, 73' Delap
Borussia Dortmund - Villarreal 4-0
45+2' e 54' Guirassy, 59' Adeyemi, 90+4 Svensson
Manchester City - Bayer Leverkusen 0-2
23' Grimaldo, 54' Schick
Olympique Marsiglia - Newcastle 2-1
6' Barnes (N), 46' e 50' Aubameyang (OM)
Napoli - Qarabag 2-0
65 McTominay, 72' aut.Jankovic
Slavia Praga - Athletic Bilbao 0-0
Pafos-Monaco 2-2
5' Minamino (M), 18' David Luiz (P), 26' Balogun (M), 88' Sunijc (P)
Copenhagen-Kairat 3-2
26' Dadason (C), 59' rig. Larsson (C), 73' Robert (C), 81' Satpaev (K), 90' Baybek (K)
Arsenal - Bayern Monaco 3-1
22' Timber (A), 32' Karl (B), 69' Madueke (A), 76' Martinelli (A)
Atletico Madrid - Inter 2-1
9' Alvarez (A), 54' Zielinski (I), 90+3' Gimenez
Eintracht Francoforte - Atalanta 0-3
60' Lookman, 62' Ederson, 65' De Ketelaere
Liverpool - PSV 1-4
6' Perisic (P), 16' Szoboszlai (L), 56' Til (P), 73' e 90+1' Driouech (P)
Olympiakos - Real Madrid 3-4
8' Chiquinho (O), 22', 24', 29', 60' Mbappe (R), 52' Taremi (O), 81' El Kaabi (O)
PSG - Tottenham 5-3
35' Richarlison (T), 45' e 53' Vitinha (P), 50' e 72' Kolo Muani (T), 59' Ruiz (P), 65' Pacho (P)
Sporting CP - Club Brugge 3-0
24' Quenda, 31' Suarez, 70' Trincao
Di seguito la classifica aggiornata:
1 Arsenal 15 (+13)
2 PSG 12 (+11)
3 Bayern 12 (+9)
4 Inter 12 (+9)
5 Real Madrid 12 (+7)
6 Dortmund 10 (+6)
7 Chelsea 10 (+6)
8 Sporting 10 (+6)
9 Manchester City 10 (+5)
10 Atalanta 10 (+1)
11 Newcastle 9 (+7)
12 Atl. Madrid 9 (+2)
13 Liverpool 9 (+2)
14 Galatasaray 9 (+1)
15 PSV 8 (+5)
16 Tottenham 8 (+3)
17 Leverkusen 8 (-2)
18 Barcellona 7 (+2)
19 Qarabag 7 (-1)
20 Napoli 7 (-3)
21 Marsiglia 6 (+2)
22 Juventus 6 (0)
23 Monaco 6 (-2)
24 Pafos 6 (-3)
25 Royale Union SG 6 (-7)
26 Club Brugge 4 (-5)
27 Ath. Bilbao 4 (-5)
28 Francoforte 4 (-7)
29 FC Copenhagen 4 (-7)
30 Benfica 3 (-4)
31 Slavia Praga 3 (-6)
32 Bodo/Glimt 2 (-4)
33 Olympiakos 2 (-8)
34 Villarreal 1 (-8)
35 Kairat Almaty 1 (-10)
36 Ajax 0 (-15)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.