Serie A, la Top 11 della 15ª giornata: Bartesaghi brilla più di tutti

© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 12:00
Gaetano Mocciaro

Di seguito la Top 11 della 15ª giornata di Serie A. Palma di migliore in assoluto che va a Davide Bartesaghi, che a 19 anni non solo trova il primo gol ma segna addirittura una doppietta. Lazio, Sassuolo e Udinese le più rappresentate con due giocatori a testa.

Ivan Provedel - (Lazio) 7

Wesley - (Roma) 7.5
Armel Bella-Kotchap - (Hellas Verona) 7.5
Yann Aurel Bisseck - (Inter) 7
Davide Bartesaghi - (Milan) 8

Jurgen Ekkelenkamp - (Udinese) 7.5
Ismael Kone - (Sassuolo) 7

Tijjani Noslin - (Lazio) 7.5
Nicolò Zaniolo - (Udinese) 7.5
Armand Laurienté - (Sassuolo) 7.5

Gianluca Scamacca - (Atalanta) 7.5

SERIE A - 15ª GIORNATA

Lecce - Pisa 1-0
72' Stulic
Torino - Cremonese 1-0
27' Vlasic
Parma - Lazio 0-1
82' Noslin
Atalanta - Cagliari 2-1
11' e 81' Scamacca (A), 75' Gaetano (C)
Milan - Sassuolo 2-2
13' Kone (S), 34' e 47' Bartesaghi (M), 77' Laurienté (S)
Fiorentina - Hellas Verona 1-2
42' e 90' + 3 Orban (H), 69' aut. Unai Nunez (F)
Udinese - Napoli 1-0
73' Ekkelenkamp
Genoa - Inter 1-2
6' Bisseck (I), 38' Lautaro Martinez (I), 68' Vitinha (G)
Bologna - Juventus 0-1
64' Cabal
Roma - Como 1-0
61' Wesley

CLASSIFICA

1. Inter 33
2. Milan 32
3. Napoli 31
4. Roma 30
5. Juventus 26
6. Bologna 25
7. Como 24
8. Lazio 22
9. Sassuolo 21
10. Udinese 21
11. Cremonese 20
12. Atalanta 19
13. Torino 17
14. Lecce 16
15. Cagliari 14
16. Genoa 14
17. Parma 14
18. Hellas Verona 12
19. Pisa 10
20. Fiorentina 6

PROSSIMO TURNO

Lazio - Cremonese (20 dicembre, ore 18, DAZN)
Juventus - Roma (20 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Cagliari - Pisa (21 dicembre, ore 12.30, DAZN)
Sassuolo - Torino (21 dicembre, ore 15, Sky e DAZN)
Fiorentina - Udinese (21 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)
Genoa - Atalanta (21 dicembre, ore 20.45, DAZN)
Napoli - Parma (14 gennaio, ore 18.30, DAZN)
Inter - Lecce (14 gennaio, ore 20.45, DAZN)
Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, ore 18.30, DAZN)
Como - Milan (15 gennaio, ore 20.45, DAZN)

MARCATORI

8 reti: Lautaro Martinez (Inter)
7 reti: Pulisic (Milan)
6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)
5 reti: Scamacca (Atalanta), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)
4 reti: Castro (Bologna), Vardy (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Bonny e Thuram (Inter), Anguissa, De Bruyne e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)

