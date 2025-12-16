Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio, doppio obiettivo dall'Atalanta: oltre a Samardzic c'è apertura anche per Brescianini

Lazio, doppio obiettivo dall'Atalanta: oltre a Samardzic c'è apertura anche per Brescianini
Dimitri Conti
Oggi alle 12:07
Dimitri Conti

La Lazio continua a cercare rinforzi, in attesa di ricevere il via libero dalle autorità preposte agli acquisti per il mercato di gennaio (dopo il blocco estivo imposto dalla COVISOC) e guarda in particolare a volti nuovi per il centrocampo.

Qualche nome è emerso nelle scorse settimane e le idee più in voga portano a tutti profili che giocano già attualmente in Serie A. Il desiderio di Sarri si chiama Ruben Loftus-Cheek, con il quale ha avuto modo di lavorare già ai tempi del Chelsea e al quale ha già strappato una disponibilità di massima a ridursi, o comunque a spalmare su più anni il pesante ingaggio da 4 milioni di euro netti. Difficile però che Lotito si spinga a follie per un 30enne.

C'è poi un tandem di possibili acquisti invernali dall'Atalanta per la Lazio. Sono due infatti i calciatori apprezzati dalla dirigenza biancoceleste, due che non stanno trovando chissà quanto spazio nella Bergamo nerazzurra. La Dea avrebbe infatti dato aperture sia per Lazar Samardzic che per uno ancora più chiuso di lui come Marco Brescianini. Quest'ultimo potrebbe costare meno, come operazione complessiva. Tra gli obiettivi c'è anche Giovanni Fabbian, per il quale il Bologna però spara alto.

