Sampdoria nuovamente nel caos, Fredberg: "Decisioni vanno prese con lucidità"

La pesante sconfitta contro il Frosinone spinge nuovamente la Sampdoria sull’orlo del baratro con la società che riflette sul da farsi in panchina con da una parte il presidente Matteo Manfredi che spinge per un nuovo cambio in panchina con il sogno Roberto Mancini che torna d’attualità – e sullo sfondo nomi meno ‘pesanti’ che vanno da Pecchia a Iachini – e il resto della dirigenza che invece è più cauta.

Nel post gara il CEO sport Jesper Fredberg si è soffermato sulla situazione senza sbilanciarsi troppo in merito al possibile cambio di guida tecnica: “Ci confronteremo con tutti, staff e proprietà, nelle prossime ore e analizzeremo la situazione. In momenti come questo è normale che ci sia emotività, ma le decisioni vanno prese con lucidità. - le sue parole riportate dal Secolo XIX - La sconfitta di Frosinone è stata brutta, non solo nel risultato, ma anche nella prestazione. Gli ultimi turni sono ben lontani dalle nostre aspettative”.