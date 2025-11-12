Sampdoria, il preparatore Bertelli verso l'addio: da 10 giorni non è più a Bogliasco

L’assenza del preparatore atletico Paolo Bertelli è ancora al centro della ripresa degli allenamenti in casa Sampdoria. Da dopo la gara contro il Mantova di dieci giorni fa infatti il responsabile della preparazione della squadra non è stato più al fianco della squadra e questo fa pensare, come riporta Il Secolo XIX, a un divorzio che potrebbe essere imminente.

Il rapporto con il neo tecnico Salvatore Foti e il suo staff è buono e va oltre l’appunto dell’allenatore dopo la gara persa contro il Venezia (“la squadra in questo momento dopo 60/65’ va giù fisicamente”), e dunque non sarebbe la causa di questo allontanamento. Alla base infatti ci sarebbero, come sottolinea il quotidiano ligure, delle “motivazioni familiari e alcuni episodi hanno innescato riflessioni personali” che starebbero portandolo verso una risoluzione contrattuale comunque sofferta.

Il direttore sportivo Andrea Mancini lo ha contattato anche nella giornata di ieri per un confronto, ma le possibilità di retromarcia sono ridotte al lumicino con la società che deve però prendere una decisione a breve, che potrebbe arrivare già in giornata, perché la squadra ha bisogno di un preparatore atletico, ruolo per ora ricoperto da Alberto Berselli. Sul taccuino del ds qualche nome c’è già: si tratterebbe di profili esperti simili a quello di Bertelli che potrebbero essere contattati nelle prossime ore.