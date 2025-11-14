Ufficiale Sampdoria, è addio con Bertelli. Il nuovo preparatore atletico sarà Franco Ferrini

La notizia era nell'aria da qualche giorno e ora è arrivata anche l'ufficialità. Paolo Bertelli non è più il preparatore atletico della Sampdoria avendo rassegnato le dimissioni dopo un periodo in cui è stato lontano da Bogliasco a causa di problemi personali. Al suo posto è stato ufficializzato l'arrivo di Franco Ferrini che dall’agosto 2023 al giugno 2025 è stato nello staff della Nazionale e vanta una lunga esperienza avendo svolto il medesimo ruolo all’Inter, alla Reggiana, Alla Salernitana e all’Empoli fra le altre. Questo il comunicato del club blucerchiato:

L’U.C. Sampdoria comunica che il professor Paolo Bertelli ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di responsabile della preparazione atletica della prima squadra. La società ringrazia il professor Bertelli per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati durante il periodo trascorso a Genova, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

L’U.C. Sampdoria annuncia contestualmente l’ingresso, con il medesimo ruolo, del professor Franco Ferrini all’interno dello staff tecnico guidato da Angelo Gregucci. Il professor Ferrini, che vanta una solida esperienza nel campo della preparazione atletica professionistica, inizierà fin da subito a collaborare con il gruppo squadra.