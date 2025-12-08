Samp, Conti: "Fiero del mio percorso e della vittoria. A Palermo con il giusto atteggiamento"

"È stata una vittoria importantissima. Andare sotto due volte e riprenderla così è stata una reazione da grande squadra, questo dimostra che la squadra è unita, il gruppo c'è, è forte”. Il centrocampista della Sampdoria Francesco Conti ai canali ufficiali del club commenta così il successo per 3-2 contro la Carrarese: “In settimana lavoriamo tanto e siamo molto contenti di questa prestazione e soprattutto di questo risultato”.

Spazio poi alla sua crescita: “Sono molto fiero del mio percorso qui alla Sampdoria, il mister ha cercato sempre di darmi la massima fiducia e io di ripagarla sul campo. Sono molto contento di questi miei primi 90 minuti, perché vuol dire che sto lavorando bene, stiamo lavorando bene. - prosegue Conti come riporta Sampdorianews.net - Mi reputo un giocatore molto determinato, cerco sempre di dare il contributo giusto alla squadra. So che sono molto giovane, ma i compagni mi stanno dietro sotto ogni punto di vista e io cerco di prendere qualcosa in più in ogni allenamento. Il gol oggi non è arrivato, c'è stata un'occasione che potevo sfruttare meglio, ma la strada è quella giusta”.

Infine uno sguardo alla prossima sfida contro il Palermo: “Sarà una trasferta complicatissima, ma sappiamo che nel campionato di Serie B ogni partita fa storia a sé. Non importa se ora sono davanti in classifica, come abbiamo visto sappiamo reagire da gruppo e sono sicuro che andremo a Palermo con il giusto atteggiamento. - conclude Conti - Questa vittoria sicuramente darà morale per la prossima partita, è questo è molto importante. Affronteremo la settimana nel migliore dei modi e ce la giocheremo sicuramente".