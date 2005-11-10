Il sogno di Varela si è avverato. La convocazione arriva nel bel mezzo di un'intervista

Un giorno speciale, quello di Gustavo Varela che è stato convocato dal ct Jorge Jesus e potrà rappresentare il Portogallo nelle prossime due partite di UEFA Nations League. Un meritato riconoscimento dopo una partenza in Serie A da sogno. Considerando anche la Coppa Italia sono 11 reti segnate in 10 partite, numeri impressionanti e inimmaginabili considerando che lo scorso anno al Gil Vicente chiuse con appena 7 reti in 33 partite.

Il sogno dell'attaccante si è avverato

Ed è particolare come la convocazione gli sia stata comunicata, ossia nel bel mezzo di un'intervista. Il giocatore stava parlando ai microfoni di Sport Mediaset e tra i vari temi trattati c'era proprio quello della speranza di essere convocato dalla Seleçao: "Se arriva per me è come un trofeo. Sai andare a rappresentare la nazionale maggiore, è come un trofeo per me. Se non arriva, arriverà più tardi perché io lavoro per questo". E subito dopo ecco che gli arriva la comunicazione: "Non ho parole, è una grande emozione".