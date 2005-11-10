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Frosinone, l'agente di Calò: "In tanti mi hanno detto: 'Che cazzata ho fatto'"TMW
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Luca Bargellini
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Oggi alle 20:49Serie A
autore Luca Bargellini
06.11.2026 20:49Serie A
L'agente del centrocampista del Frosinone racconta un retroscena di mercato legato alla Serie A
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© foto di Alessio Alaimo
Dopo la strepitosa stagione scorsa, conclusa con 10 gol e 15 assist, ma soprattutto con il ritorno in Serie A del Frosinone, Giacomo Calò si sta facendo conoscere anche nella massima serie. Cinque gol in dieci giornate per un esordiente assoluto non sono un rendimento di poco conto. Che potrebbe far mordere le mani a qualcuno.
Anzi qualcuno lo sta sicuramente facendo, come ha raccontato l'agente del centrocampista Vincenzo Pisacane attraverso i microfoni di TMW:
“Posso dire che tanti club di Serie A che avevo chiamato prima mi hanno ricontattato per dirmi ‘che cazzata ho fatto a non ascoltarti’: è già una cosa importante. Ci sarà tempo di parlare di mercato e di futuro, al momento Giacomo è concentrato al 100% sul Frosinone”.
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