Venezia, Nicola: "Dobbiamo giocare con coraggio e proseguire sulla strada intrapresa"
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Antonino Sergi
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06.11.2026 20:34Serie A
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Prima della sfida al Penzo contro l'Udinese, ai microfoni di DAZN ha parlato così il tecnico del Venezia Davide Nicola: "E' una partita importante come le altre, ci da l'opportunità di proseguire la strada che abbiamo intrapreso. Dobbiamo giocare con coraggio, sono convinto che questa squadra ha tutti i mezzi per fare bene. Dobbiamo essere bravi e determinati questa sera. L'Udinese è una squadra e una società che è 30 anni che è in questo campionato, dobbiamo fare la nostra partita e fare il meglio possibile".
Torna titolare Yeboah al posto di Lauberbach.
"Abbiamo giocato ogni tre giorni, anche questo impegno arriva il venerdì. Abbiamo cercato di alternare, è importante per noi e per i ragazzi che si sentano parte per l'obiettivo finale".
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