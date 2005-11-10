Mutu in vista di Fiorentina-Juve: "Spalletti e Vanoli devono semplificare e dare certezze"

Adrian Mutu, storico doppio ex di Fiorentina e Juventus, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in vista del big match di domenica al Franchi. Di seguito le dichiarazioni principali del rumeno.

Le parole di Mutu

"Sono due pressioni completamente diverse. A Torino è legata soprattutto al risultato. Alla Juventus vincere è considerato normale, mentre non riuscirci diventa immediatamente un problema. È una pressione continua, quasi istituzionale. Alla Fiorentina, invece, la componente emotiva è molto più forte. I tifosi ti fanno sentire un re quando le cose vanno bene, ma nei periodi negativi percepisci la loro delusione in maniera molto intensa. In viola ho sentito un amore incredibile", ha esordito Mutu.

Sulle difficoltà di viola e bianconeri, l'ex trequartista ha aggiunto: "Una crisi si supera lavorando, restando uniti e soprattutto assumendosi le proprie responsabilità. Non puoi nasconderti dietro la storia della società: devi essere all’altezza di quella storia. Non voglio dare lezioni a Spalletti o Vanoli, perché soltanto chi lavora quotidianamente con un gruppo conosce davvero tutte le dinamiche. Però io cercherei di semplificare alcune cose, ritrovare equilibrio e dare ai ragazzi certezze. E soprattutto ricorderei loro che, quando indossi certe maglie, devi avere il coraggio di prenderti delle responsabilità".