Udinese, Inler: "Scelto Zanetti per il fuoco e la grinta, ne abbiamo bisogno adesso"

Gokhan Inler, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, intervistato da DAZN ha parlato prima della sfida contro il Venezia: "E' sempre difficile quando le cose vanno un po' meno bene, Runjaic ha fatto belle cose ma quando non vengono i risultati devi prendere una decisione. Adesso guardiamo avanti, il nuovo mister è entrato abbastanza duro e deve dimostrare di voler cambiare questa situazione".

Udinese penultima in classifica, come si spiega questa involuzione?

"Le aspettative rispetto lo scorso anno erano più alte, la Serie A è difficile e ogni partita devi dimostrare la mentalità. Abbiamo fatto anche tanti errori individuali, queste cose non puoi concederle in Serie A. Adesso siamo qua, il nuovo mister sta lavorando da tre giorni e i ragazzi sanno che siamo in un momento duro. Vogliamo dimostrare di volere uscire da questa situazione".

Perché avete scelto Zanetti?

"Grinta, fuoco che in questo momento abbiamo bisogno".