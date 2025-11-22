Serie B, 13ª giornata: ancora Tiritiello per l'Entella. Avanti anche l'Empoli ad Avellino
Ha preso il via ieri sera la 13ª giornata del campionato di Serie B, primo turno post sosta che - a differenza di quanto accaduto per la maggior parte delle volte - si concluderà lunedì sera, e non domani.
Al netto di ciò, alle ore 15:00 ha preso il via il sabato cadetto, con i primi tre match di questo giorno che vedrà disputarsi poi anche altri due confronti. Dopo i primi 45', sorprendente il risultato di Chiavari, con bomber Tiritiello che porta in vantaggio i suoi contro il Palermo, mentre l'Empoli è per ora avanti sull'ostico campo dell'Avellino. Pari invece a reti bianche dalla Toscana, dove si stanno affrontando Carrarese e Reggiana, che hanno chiuso la prima frazione sul punteggio di 0-0.
Intanto, di seguito, anche il programma e la classifica aggiornata:
SERIE B, 13ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Avellino-Empoli 0-2
17' Elia, 45'+2 Saporiti
Carrarese-Reggiana 0-0
Virtus Entella-Palermo 1-0
45' Tiritiello
Sabato 22 novembre
Ore 17:15 - Padova-Venezia
Ore 19:30 - Bari-Frosinone
Domenica 23 novembre
Ore 15:00 - Mantova-Spezia
Ore 15:00 - Modena-Sudtirol
Ore 17:15 - Monza-Cesena
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia
Già giocata
Catanzaro-Pescara 3-3
10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)
CLASSIFICA
Monza 26
Modena 25
Cesena 23
Frosinone 22
Venezia 19
Palermo 19
Juve Stabia 17*
Avellino 16
Catanzaro 16**
Reggiana 16
Carrarese 15
Empoli 14
Padova 14
Virtus Entella 14
Bari 13*
Südtirol 12
Mantova 11
Pescara 9**
Spezia 8
Sampdoria 7
*una partita in meno
** una partita in più