Serie B, 13ª giornata: ancora Tiritiello per l'Entella. Avanti anche l'Empoli ad Avellino

Ha preso il via ieri sera la 13ª giornata del campionato di Serie B, primo turno post sosta che - a differenza di quanto accaduto per la maggior parte delle volte - si concluderà lunedì sera, e non domani.

Al netto di ciò, alle ore 15:00 ha preso il via il sabato cadetto, con i primi tre match di questo giorno che vedrà disputarsi poi anche altri due confronti. Dopo i primi 45', sorprendente il risultato di Chiavari, con bomber Tiritiello che porta in vantaggio i suoi contro il Palermo, mentre l'Empoli è per ora avanti sull'ostico campo dell'Avellino. Pari invece a reti bianche dalla Toscana, dove si stanno affrontando Carrarese e Reggiana, che hanno chiuso la prima frazione sul punteggio di 0-0.

Intanto, di seguito, anche il programma e la classifica aggiornata:

SERIE B, 13ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Avellino-Empoli 0-2

17' Elia, 45'+2 Saporiti

Carrarese-Reggiana 0-0

Virtus Entella-Palermo 1-0

45' Tiritiello

Sabato 22 novembre

Ore 17:15 - Padova-Venezia

Ore 19:30 - Bari-Frosinone

Domenica 23 novembre

Ore 15:00 - Mantova-Spezia

Ore 15:00 - Modena-Sudtirol

Ore 17:15 - Monza-Cesena

Lunedì 24 novembre

Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia

Già giocata

Catanzaro-Pescara 3-3

10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)

CLASSIFICA

Monza 26

Modena 25

Cesena 23

Frosinone 22

Venezia 19

Palermo 19

Juve Stabia 17*

Avellino 16

Catanzaro 16**

Reggiana 16

Carrarese 15

Empoli 14

Padova 14

Virtus Entella 14

Bari 13*

Südtirol 12

Mantova 11

Pescara 9**

Spezia 8

Sampdoria 7

*una partita in meno

** una partita in più