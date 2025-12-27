Bari-Avellino, le formazioni ufficiali: torna Castrovilli. Lupi cambiano poco
Arrivano le formazioni ufficiali di Bari-Avellino, match delle ore 19:30 che chiude il 18° turno di Serie B. L’ultimo del 2025.
Galletti in campo con Mane, a sorpresa sull’out di destra, mentre Castrovilli ritrova la trequarti. In avanti ancora Gytkjaer. Lupi che, invece, cambiano solo pochi tasselli rispetto al 2-2 dello scorso weekend contro il Palermo-. In difesa al posto di Fontanarosa si sposta Cancellotti, con Milani che prende in consegna la fascia sinistra della mediana a cinque.
Bari (3-4-2-1): Cerofolini; Meroni, Pucino, Nikolaou; Mane, Braunoder, Verreth, Dickmann; Castrovilli, Maggiore; Gytkjaer. Allenatore: Vivarini
Avellino (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Enrici; Missori, Sounas, Palmiero, Besaggio, Milani; Biasci, Tutino. Allenatore: Biancolino