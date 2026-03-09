Serie B, la classifica marcatori: vola Pohjanpalo. Di Nardo sfonda il muro della doppia cifra

Con la giornata di ieri, domenica 8 marzo, è andata definitivamente in archivio la 29ª giornata del campionato di Serie B, che è seguita al turno infrasettimanale e che ha dato una nuova linea non solo alla classifica cadetta ma anche a quella che è la la classifica marcatori plasmata fino a questo momento: ancora in vetta l'attaccante del Palermo Joel Pohjanpalo, che tocca quota 20 reti e sembra ormai irraggiungibile per chiunque, ma è da segnalare l'exploit di Antonio Di Nardo del Pescara, che non solo trascina gli abruzzesi ma si porta addirittura oltre il muro delle 20 reti grazie alla doppietta siglata ieri contro il Bari.

Di seguito, ricordando che vengono riprese le sole prime cinque posizioni, il preciso punto della situazione, per la quale ricordiamo che il numero tra parentesi indica i rigori calciati:

20 gol: Pohjanpalo (4; Palermo)

13 gol: Adorante (3; Venezia)

11 gol: Biasci (Avellino), Di Nardo (Pescara)

10 gol: Artistico (Spezia), Ghedjemis (Frosinone), Gliozzi (6; Modena), C. Shpendi (4; Cesena), S. Shpendi (1; Empoli)

9 gol: Bortolussi (4; Padova), Coda (3; Sampdoria), Merkaj (1; SudTirol)