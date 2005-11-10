Serie B, gli arbitri della 7ª giornata di campionato: Mantova-Palermo a Zufferli
Luca Bargellini
Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare della settima giornata del campionato di Serie B.
Venerdì 16 ottobre - Ore 20:30
Hellas Verona-Catanzaro
Direttore di gara: Perri
Assistenti: Di Giacinto-Pistarelli
IV° Ufficiale: Drigo
VAR: Santoro
AVAR: Gariglio
Sabato 17 ottobre - Ore 15:00
Ascoli-Empoli
Direttore di gara: Mazzoni
Assistenti: Galimberti-Pedone
IV° Ufficiale: Allegretta
VAR: Ghersini (On Site Stadio Del Duca Ascoli)
AVAR: Di Vuolo (On Site Stadio Del Duca Ascoli)
Benevento-Vicenza
Direttore di gara: Galipò
Assistenti: Zanellati-Tempestilli
IV° Ufficiale: Esposito
VAR: Giua (On Site Stadio Vigorito Benevento)
AVAR: Fourneau (On Site Stadio Vigorito Benevento)
Carrarese-Modena
Direttore di gara: La Penna
Assistenti: Bianchini-Colaianni
IV° Ufficiale: Marinelli
VAR: Baroni
AVAR: Di Paolo
Padova-Virtus Entella
Direttore di gara: Madonia
Assistenti: Rossi M.-Garzelli
IV° Ufficiale: Feliciani
VAR: Prontera
AVAR: Paterna
Sabato 17 ottobre - Ore 17:15
Mantova-Palermo
Direttore di gara: Zufferli
Assistenti: Peretti-Boato
IV° Ufficiale: Zanotti
VAR: Pezzuto
AVAR: Del Giovane
Sabato 17 ottobre - Ore 19:30
Pisa Cremonese
Direttore di gara: Di Loreto
Assistenti: D Gioia-Grasso
IV° Ufficiale: Tremolada
VAR: Volpi
AVAR: Camplone
Juve Staba-Sudtirol
Direttore di gara: Rapuano
Assistenti: Luciani-Cortese
IV° Ufficiale: Acquafredda
VAR: Piccinini
AVAR: Dionisi
Domenica 18 ottobre - Ore 17:15
Cesena-Avellino
Direttore di gara: Perenzoni
Assistenti: Gentile-Djurdjevic
IV° Ufficiale: Cerea
VAR: Massimi
AVAR: Paganessi
Domenica 18 ottobre - Ore 19:30
Sampdoria-Arezzo
Direttore di gara: Colombo
Assistenti: Mastrodonato-Russo
IV° Ufficiale: Turrini
VAR: Fabbri
AVAR: Del Giovane