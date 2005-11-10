Serie B, Modena e Mantova vanno al riposto in vantaggio. I parziali delle gare delle 15
Tommaso Maschio
Modena e Mantova vanno al riposo in vantaggio di una rete nelle due sfide delle ore 15:00 valide per la quattordicesima giornata di Serie B. Gli emiliani stanno infatti battendo per 1-0 il Padova grazie al gol di Olzer dopo 20 minuti, mentre i virgiliani proprio allo scadere trovano con Castellini la rete che piega il SudTirol. Un gol che rende meno amaro l'errore di Spinaccè dagli undici metri al 35°.
SERIE B - 14ª GIORNATA
Sabato 28 novembre
Ascoli-Virtus Entella 2-0
33’ D’Uffizi, 83’ rig. Brunori
Carrarese-Juve Stabia 3-1
47’ aut. Baldi (C), 55’ Brauoder (C), 57’ Parlanti (C), 61’ Di Nardo (J)
Empoli-Hellas Verona 2-2
16’ Bandinelli (E), 23’ e 82’ Mosquera (H), 56’ rig. Saporiti (E)
Vicenza-Cesena 1-1
30’ Della Vecchia (C), 67’ Corazza (V)
Palermo-Benevento 3-0
9’ Johnsen, 28’ Pohjanpalo, 40’ Vavassori
Domenica 29 novembre
Modena-Padova 1-0
20’ Olzer
Sudtirol-Mantova 0-1
45'+3' Castellini
Ore 17:15 - Sampdoria-Cremonese
Ore 19:30 - Arezzo-Pisa
Lunedì 30 novembre
Ore 20:30 - Catanzaro-Avellino