Serie B, Bari-Juve Stabia: incroci pericolosi al San Nicola

Bari e Juve Stabia chiuderanno il programma del sabato inerente la 20^ giornata di serie BKT, in programma alle 19.30 al “San Nicola”. Entrambe le squadra, seppur per motivi diversi devono dare un segnale alla loro stagione; i biancorossi terzultimi a 17 punti insieme allo Spezia cercano una vittoria che manca da due mesi e mezzo. Dall’arrivo sulla panchina di Vincenzo Vivarini in sostituzioni di Fabio Caserta non è arrivata la sterzata auspicata, anzi il Bari ha conquistato solo 4 punti in 7 partite. Dall’altra le “vespe” veleggiano a cavallo della zona playoff, trovandosi appaiate all’ottavo posto a 27 insieme al Empoli. Se tra le mura amiche la truppa di Abate è un autentica macchina da guerra, in trasferta non vince dal 20 settembre quando si impose per 3-1 al “Picco” ai danni dello Spezia. Dirige il confronto Davide De Marco di Ciampino, coadiuvato dagli assistenti Davide Imperiale di Genova e Stefano Galimberti di Seregno. IV ufficiale Fabrizio Ramondino di Palermo, al Var Matteo Santoro di Messina. All’Avar Matteo Gariglio di Pinerolo

Come arriva il Bari - Vincenzo Vivarini deve fronteggiare le assenze degli infortunati Castrovilli e Darboe. Dorval tornato dalla Coppa D’Africa disputata con la maglia dell’Algeria, in dubbio per le sue condizioni atletiche insieme a Dickmann. Nel consueto 3-4-2-1 potremo rivedere la linea difensiva di Carrara composta da Meroni, Pucino e Cistana davanti a Cerofolini. Braunoder e Verreth la diga di centrocampo con Rao ed Maggiore a supporto di Gytkjaer visto le condizioni non ottimali di Moncini.

Come arriva la Juve Stabia - Sull’altra sponda Ignazio Abate recupera Gabrielloni e Varnier, i quali dovrebbero accomodarsi inizialmente in panchina. Spazio al 3-5-1-1 dove Ruggero, Giorgini e Bellich si sistemeranno davanti a Confente. Carissoni e Cacciamani sulle corsie esterne. In cabina di regia Leone supportato da Mosti e Correia nel ruolo di mezzali. In avanti Candellone dovrà essere messo in movimento da Maisto.