Genoa, Amorim scalpita: De Rossi lo lancia ma predica calma, contro il Napoli sarà titolare?

Genoa-Napoli sarà la partita di Alex Amorim? E' uno degli interrogativi che ci si pone dopo aver ascoltato giovedì scorso la conferenza stampa di Daniele De Rossi. Certamente il brasiliano arrivato dall'Alverca dopo il blitz del Chief of Football Diego Lopez resta uno dei profili più interessanti del mercato invernale del Grifone. Giocatore di grande qualità, è il classico box to box capace di accompagnare l'azione ma anche saper difendere con attenzione. Non è un caso che il club di Villa Rostan abbia deciso di investire una cifra, fra parte fissa e bonus, di circa 10 milioni.

De Rossi lo lancia ma con cautela

La sua posizione in campo sembra essere molto chiara: il play. Lo ha detto anche lo stesso allenatore rossoblù nella tradizionale conferenza dell'anti-vigilia da Pegli che lo ha elogiato: "Conosce le giocate, ha tempi di gioco da calciatore importante. Dobbiamo solo allenarlo e capire quanto tempo ci vorrà per entrare nei tatticismi del calcio italiano. Ha talento e personalità". Il tecnico però mantiene poi il giusto profilo quando si parla di giovani: "Non dobbiamo mettergli troppa pressione - sottolinea -. Lui può essere il nostro play come chi lo ha fatto finora. Senza dargli troppe responsabilità perché è troppo giovane".

Dubbio sul suo utilizzo

Se scenderà in campo dal primo minuto o meno lo sapremo a breve quando verranno svelate le formazioni ufficiali. DDR scioglierà gli ultimi dubbi nella riunione tecnica, dopo di che (una volta arrivati al "Ferraris") verrà ufficializzato lo schieramento con cui i rossoblù si opporranno al Napoli di Antonio Conte. E vedremo se sarà con o senza Alex Amorim.