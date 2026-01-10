Gasperini esalta Svilar: "Tra i migliori d'Europa, si può paragonare a un bomber da 25 gol"

Mister Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Sassuolo, ha speso belle parole per il portiere giallorosso Mile Svilar. Queste le dichiarazioni del tecnico della Roma:

"Tra i più forti d'Europa: dà punti alle sue squadre. Si può paragonare a un centravanti da 25 gol, magari oggi avremmo vinto lo stesso ma è un top: spero che giochi in nazionale e che si risolva la situazione ma non so se è possibile".

Rileggi qui tutte le parole di mister Gasperini

