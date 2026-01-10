Udinese, tutta l'ambizione di Kabasele: "Entro 2/3 anni vogliamo andare in Europa"

Protagonista del match grannie al gol del momentaneo pareggio, Christian Kabasele è intervenuto al termine della sfida terminata per 2-2 tra l’Udinese ed il Pisa. Queste le parole del calciatore belga ai canali ufficiali del club friulano: “Nella ripresa non abbiamo più giocato con la palla e siamo rimasti troppo nella nostra metà campo. Sapevamo che loro sono una buona squadra e che potevano essere pericolosi. Quando sei in vantaggio in casa non puoi rischiare di perdere la partita o non vincere. Forse mancavano un po di gambe nella ripresa ma non è una scusa”.

Sulle difficoltà nel fare punti contro le piccole: “Contro le big siamo sempre competitivi ma abbiamo perso punti contro il Cagliari, il Genoa e oggi. Sono tanti punti, rimaniamo nei primi dieci ma con la squadra che abbiamo non è abbastanza. Con la squadra che abbiamo dobbiamo puntare a qualcosa di più”.

Infine, sugli obiettivi del club: “Non è l’obiettivo di questa stagione ma entro 2/3 anni vogliamo arrivare in Europa perché è questo l’obiettivo del club, per cui dobbiamo imparare a gestire meglio le partite ogni 3 giorni”.