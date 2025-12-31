Il Cagliari si muove per Nicolussi Caviglia: ecco la prima offerta al Venezia
TUTTO mercato WEB
Il Cagliari accelera per Hans Nicolussi Caviglia. Vi abbiamo già raccontato di come il club sardo sia fortemente interessato al centrocampista italiano, oggi in prestito dal Venezia alla Fiorentina, dove però non è riuscito a imporsi, complice l’annata sfortunata dei viola.
Secondo quanto riferito da FirenzeViola, la società di patron Giulini avrebbe già formulato una prima offerta concreta ai lagunari. Sul piatto, una proposta da 500mila euro per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato tra i 4 e i 5 milioni di euro.
La cifra potrebbe convincere il Venezia a cedere l’ex Juventus, mentre dalla Fiorentina non vi sarebbe alcuna opposizione, in vista della rivoluzione che farà seguito all’arrivo di Fabio Paratici in dirigenza.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto di Spalletti. Napoli: Hojlund e il messaggio nascosto. E il (benedetto) teatrino Conte-Chivu-Allegri
Le più lette
1 Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto di Spalletti. Napoli: Hojlund e il messaggio nascosto. E il (benedetto) teatrino Conte-Chivu-Allegri
Ora in radio
Primo piano
Mercato Napoli, parla Manna: "Ecco dove stiamo facendo valutazioni. Riscatto Hojlund? Una formalità"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro