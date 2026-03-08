Serie B, Frosinone-Sampdoria: allo "Stirpe" in palio punti pesantissimi

Il programma della 29esima giornata di Serie BKT offre un interessantissimo Frosinone-Sampdoria, partita che vede affrontarsi due squadre in momenti di forma e classifica completamente differenti.

COME ARRIVA IL FROSINONE

Accorciare sul Monza secondo, è questo l'obiettivo principale della formazione di Massimiliano Alvini. E per farlo il Frosinone deve ritrovare la vittoria, che manca in campionato dallo scorso 15 febbraio. Gli ultimi 3 pareggi hanno tolto qualche certezza alla squadra ciociara, che comunque ha qualità, ed esperienza, per riprendere con convinzione la marcia verso la promozione diretta in Serie A, che oggi dista (almeno) 5 punti.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA

Dopo un filotto di sei risultati utili consecutivi, la Sampdoria è tornata ad avere un rendimento rivedibile. Nelle ultime 3 giornate la formazione blucerchiata ha infatti collezionato 2 sconfitte ed un pareggio, che l'hanno fatta scivolare al 15esimo posto in classifica ad un solo punto dalla zona playout. Vincere contro il Frosinone permetterebbe alla Doria di prendere un'enorme boccata d'aria, anche perché i 3 punti le consentirebbero non solo di agganciare in classifica l'Avellino, ma anche di allontanarsi dallo Spezia 16esimo.