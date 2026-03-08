Se c'è una micro-speranza, chiamare Allegri. Che, però, ha fatto una cosa strana in settimana

Se c'è una micro micro micro speranza di tenere aperte le porte del campionato ad un duello tricolore bisogna fare riferimento al Milan di Massimiliano Allegri, chiedendo ai rossoneri l'impresa di battere questa sera l'Inter di Cristian Chivu, imbattuta proprio dal derby di andata con una striscia positiva straordinaria di quindici vittorie e un pareggio (contro il Napoli, tra l'altro) nelle sedici partite successiva alla sconfitta targata Pulisic.

Le parole di Allegri

Allegri, però, ha fatto di tutto in settimana, tranne che appesantire i suoi di pressione Scudetto. La parola chiave, in casa milanista, è leggerezza. Lo ha confermato tra le righe anche nella conferenza stampa della vigilia: "L'unica cosa da fare è giocarla, viverla e poi vediamo come finirà la partita. Post partita poi vedremo se siamo riamasti a -10, andati a -7 o andati a -13. Noi dobbiamo fare, indipendentemente da domani, di avere chiaro l'obiettivo: 57 punti non sono abbastanza per la Champions. Dietro stanno facendo punti, noi abbiamo un calendario difficile: abbiamo Inter, Juve, Napoli, Lazio e Atalanta. Ci mancano ancora parecchie vittorie".

La probabile formazione del Milan

Allegri può sorridere per aver recuperato tra gli arruolabili anche Davide Bartesaghi, uscito malconcio da Cremona. Al momento, però, Pervis Estupinan rimane il favorito per la maglia da titolare: in conferenza stampa il mister ha detto che prenderà una decisione definitiva soltanto domani. Dall'altra parte Alexis Saelemaekers e in mezzo dal trio Fofana-Modric-Rabiot. In difesa, l'assenza del numero 46 lega le mani all'allenatore livornese: davanti a Maignan fiducia per Tomori-De Winter-Pavlovic. Anche in attacco si rimane in linea con quanto visto negli ultimi impegni, giocano quelli che sulla carta sono i migliori della rosa ma che devono ritrovare il 100% di condizione: Christian Pulisic e Rafael Leao.