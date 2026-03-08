Serie B, Carrarese-Palermo: rosanero obbligati a vincere per restare in corsa per la promozione

Un impegno da sfruttare per mantenersi in piena corsa per la promozione diretta. La 29esima giornata del campionato di Serie B vedrà il Palermo di scena alle 17.15 allo Stadio dei Marmi contro la Carrarese: un solo risultato a disposizione dei rosanero, obbligati a vincere per accorciare le distanze dal Monza secondo. Il confronto sarà diretto dal sig. Marco Piccinini della sezione AIA di Forlì.

COME ARRIVA LA CARRARESE - La squadra di Calabro occupa il 12° posto della classifica con 32 punti ed è reduce da due pareggi consecutivi contro Mantova (1-1) e Catanzaro (3-3). I toscani non vincono dal 3-0 sull'Empoli nel derby disputato il 23 gennaio e saranno chiamati quest'oggi a provare a mettere i bastoni tra le ruote a una delle candidate al salto in Serie A per allungare il proprio divario dalla zona Playout: lo Spezia, prima compagine coinvolta nello spareggio per non retrocedere in C, è attualmente a tre lunghezze di ritardo. Per quanto riguarda la probabile formazione, si va verso il 3-5-2 con Finotto (al posto dello squalificato Abiuso) e Rubino in attacco.

COME ARRIVA IL PALERMO - La sconfitta esterna col Pescara è stata cancellata dalla successiva affermazione contro il Mantova, ma la squadra di Inzaghi non vuole accontentarsi e proverà a chiudere il trittico di partite ravvicinate con un altro successo (sarebbe il 16° in campionato). Per i siciliani, in grado di vincere soltanto due delle ultime dieci partite giocate in trasferta, c'è una ghiotta chance di portarsi a -3 dal secondo posto, vista la sconfitta subita ieri dal Monza. Out gli squalificati Blin e Pierozzi, nel 3-4-2-1 dovrebbero giocare Le Douaron e Palumbo alle spalle di Pohjanpalo.