Serie B, Pescara-Bari: un autentico spareggio. Abruzzesi e Pugliesi in crescita

Lo scontro diretto tra Pescara e Bari di fronte questo pomeriggio ore 19.30 allo stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”, chiude il 29^ turno di serie BKT e una settimana molto intensa, caratterizzata da tre turni nel giro di sette giorni. E' la classica partita in cui i punti pesano tantissimo fra due squadre coinvolte nella lotta salvezza da inizio campionato, di fatto mai capaci di uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica. Entrambe stanno palesando una crescita evidente come testimoniano i risultati: gli abruzzesi hanno conquistato sette punti in quattro partite in un autentico ciclo di ferro: rispettivamente contro Avellino, Venezia, Palermo e Frosinone. Con un successo tornerebbe concretamente in corsa riducendo il distacco a -4 dalla zona playout mentre il Bari è riuscita a conquistare due vittorie consecutive rispettivamente contro Sampdoria ed Empoli che fanno il paio con il pareggio di Padova cambiando la propria situazione, portandosi a due lunghezze dalla salvezza diretta. Dirige Simone Galipò di Firenze coadiuvato da Dario Cecconi di Empoli e Lorenzo Giuggioli di Grosseto. IV ufficiale Andrea Zanotti di Rimini. Var Marco Serra di Torino e Al Avar Marco Monaldi di Macerata.

Come arriva il Pescara - Giorgio Gorgone deve fare a meno dello squalificato Altare, che va ad aggiungersi agli indisponibili per problemi fisici di varia natura Desplanches, Faraoni, Pellacani, Merola, Tsadjour e Olzer. Il modulo sarà il 4-3-2-1 dove Gravillon, Capellini, Bettella e Cagnano si sistemerano in difesa a protezione della porta di Saio. Lamine, Brugman e Valzania a centrocampo con Acampora e Insigne sulla trequarti a sostegno di Di Nardo.

Come arriva il Bari - Sull’altra sponda Moreno Longo deve fronteggiare le assenze di Darboe, Verreth e Dickmann. Si affida al 3-4-2-1 con Cerofolini tra i pali, Cistana, Odenthal, e Mantovani in difesa. Mane e Dorval sulle fasce affiancati in mediana dalla coppia composta da Maggiore e Artioli. Fra le linee spazio alla vivacità di Esteves e Rao a supporto di Moncini. Panchina per Nikolaou, Braunoder e Gytkjaer.