Serie B, Giudice Sportivo: fermati due giocatori del Catanzaro e il tecnico del Palermo
Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare della 19ª giornata del campionato di Serie B.
SERIE B - 19ª GIORNATA
Avellino-Sampdoria 2-1
32' Palumbo (A), 51' Tutino (A), 85'rig. Coda (S)
Carrarese-Bari 1-0
50' Abiuso
Frosinone-Catanzaro 2-0
81' Monterisi, 90'+8 Ghedjemis
Reggiana-Venezia 1-3
21' Adorante (V), 34'rig, Yeboah (V), 39' Girma (R), 57' Svoboda (V)
Sudtirol-Spezia 2-1
31' Vlahovic (Sp), 34' Pecorino (Su), 51' Kofler (Su)
Virtus Entella-Monza 1-0
84'rig. Franzoni
Juve Stabia-Pescara 2-2
35’ Olzer (P), 68’ Correia (J), 89’ rig Cannelloni (J), 93’ Dagasso (E)
Cesena-Empoli 0-1
47’ Ilie
Mantova-Palermo 1-1
8' Ceccaroni (P), 90'+5 Marras (M)
Padova-Modena 1-0
11’ Bortolussi, 91’ Lasagna
AMMENDE
Sono state sanzionate quattro club: Bari e Mantova per 5mila euro, il Padova per 3mila euro e il Catanzaro per 2mila.
CALCIATORI
Un turno di stop è stato comminato a Ruggero Frosinini e Jacopo Petriccione del Catanzaro, Joel Marcel Schingtienne del Venezia e Luca Valzania del Pescara.
ALLENATORI
Squalifica di una giornata per il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi
DIRIGENTI
Una giornata di stop per il direttore sportivo della Reggiana Domenico Fracchiolla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.