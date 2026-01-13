Serie B, Giudice Sportivo: fermati due giocatori del Catanzaro e il tecnico del Palermo

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare della 19ª giornata del campionato di Serie B.

SERIE B - 19ª GIORNATA

Avellino-Sampdoria 2-1

32' Palumbo (A), 51' Tutino (A), 85'rig. Coda (S)

Carrarese-Bari 1-0

50' Abiuso

Frosinone-Catanzaro 2-0

81' Monterisi, 90'+8 Ghedjemis

Reggiana-Venezia 1-3

21' Adorante (V), 34'rig, Yeboah (V), 39' Girma (R), 57' Svoboda (V)

Sudtirol-Spezia 2-1

31' Vlahovic (Sp), 34' Pecorino (Su), 51' Kofler (Su)

Virtus Entella-Monza 1-0

84'rig. Franzoni

Juve Stabia-Pescara 2-2

35’ Olzer (P), 68’ Correia (J), 89’ rig Cannelloni (J), 93’ Dagasso (E)

Cesena-Empoli 0-1

47’ Ilie

Mantova-Palermo 1-1

8' Ceccaroni (P), 90'+5 Marras (M)

Padova-Modena 1-0

11’ Bortolussi, 91’ Lasagna

AMMENDE

Sono state sanzionate quattro club: Bari e Mantova per 5mila euro, il Padova per 3mila euro e il Catanzaro per 2mila.

CALCIATORI

Un turno di stop è stato comminato a Ruggero Frosinini e Jacopo Petriccione del Catanzaro, Joel Marcel Schingtienne del Venezia e Luca Valzania del Pescara.

ALLENATORI

Squalifica di una giornata per il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi