Serie B, gli arbitri della 22ª giornata: Sacchi per il derby ligure, Ayroldi a Venezia
Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare della 22ª giornata di Serie B. Di seguito il dettaglio delle squadre arbitrali per le gare in programma tra venerdì 16 e domenica 18 gennaio.
VENERDÌ 16 GENNAIO
SAMPDORIA – VIRTUS ENTELLA (ore 20:30)
Arbitro: Sacchi (Macerata)
Assistenti: Vecchi – El Filali
IV Ufficiale: Tremolada
VAR: Giua
AVAR: Cosso
SABATO 17 GENNAIO
AVELLINO - CARRARESE (ore 15:00)
Arbitro: Zanotti
Assistenti: Emmanuele – Laghezza
IV Ufficiale: Tropiano
VAR: Volpi
AVAR: Giua
EMPOLI - SÜDTIROL (ore 15:00)
Arbitro: Bonacina
Assistenti: Scatragli – Fontani
IV Ufficiale: Nigro
VAR: Monaldi
AVAR: Paganessi
MONZA - FROSINONE (ore 15:00)
Arbitro: Rapuano
Assistenti: Preti – Pistarelli
IV Ufficiale: Turrini
VAR: Camplone
AVAR: Di Vuolo
PADOVA - MANTOVA (ore 15:00)
Arbitro: Calzavara
Assistenti: Regattieri – Rinaldi
IV Ufficiale: Gasperotti
VAR: Dionisi
AVAR: Maggioni
VENEZIA - CATANZARO (ore 15:00)
Arbitro: Ayroldi
Assistenti: Cecconi – Giuggioli
IV Ufficiale: Perri
VAR: Serra
AVAR: Prenna
REGGIANA - CESENA (ore 17:15)
Arbitro: Galipò
Assistenti: Ceolin – Grasso
IV Ufficiale: Crezzini
VAR: Cosso
AVAR: Mariani
BARI – JUVE STABIA (ore 19:30)
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Imperiale – Galimberti
IV Ufficiale: Ramondino
VAR: Santoro
AVAR: Gariglio
DOMENICA 18 GENNAIO
PESCARA - MODENA (ore 15:00)
Arbitro: Manganiello
Assistenti: Di Giacinto – Colaianni
IV Ufficiale: Mucera
VAR: Baroni (On-site Stadio Adriatico)
AVAR: Del Giovane (On-site Stadio Adriatico)
PALERMO - SPEZIA (ore 17:15)
Arbitro: Massimi
Assistenti: Peretti – Belsanti
IV Ufficiale: Gauzolino
VAR: Piccinini
AVAR: Ghersini
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.