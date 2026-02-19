TMW Il Levski Sofia di Velazquez guarda in Italia: vicino l'arrivo di Vulikic dalla Sampdoria

Il futuro del difensore centrale Stipe Vulikic sarà lontano dalla Sampdoria e dall’Italia. Il centrale croato infatti sarebbe vicinissimo al trasferimento in Bulgaria per rinforzare il reparto arretrato del Levski Sofia allenato da una vecchia conoscenza del nostro calcio come Julio Velazquez, ex tecnico dell’Udinese.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il classe 2001, essendo finito ai margini del club blucerchiato soprattutto dopo gli arrivi del mercato di gennaio (solo due complete e tre totali da dicembre a oggi) sarebbe pronto a lasciare i blucerchiati per ripartire da uno dei club più prestigiosi e vincenti della Bulgaria. L’accordo fra le parti sarebbe a un passo con il giocatore che già nelle prossime ore potrebbe volare a Sofia per visite e firma.

Arrivato nel 2024/25 alla Sampdoria dal Perugia, dove si era messo in mostra in Serie C, il croato non è mai riuscito a confermarsi in Liguria collezionando appena 28 presenze inframezzate da un’esperienza semestrale a Modena dove ha giocato solo sei gare nella passata stagione.