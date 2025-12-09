Serie B, i migliori attaccanti dopo la 15ª giornata: Ghedjemis tiene a distanza Ciervo
Quindicesima giornata di Serie B in archivio con tanti risultati importanti. Come la terza vittoria consecutiva, con contestuale aggancio in vetta al Monza, del Frosinone. Il secondo successo consecutivo di Palermo, Catanzaro e Spezia. Bene anche la Sampdoria che torna in piena corsa per la salvezza. Molti i protagonisti sugli scudi. Eccoli.
Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori attaccanti del campionato cadetto dopo la quindicesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
Classifica Attaccanti
1. Ghedjemis (Frosinone) 6.60 (15)
2. Ciervo (Cesena) 6.57 (14)
3. Marras (Reggiana) 6.32 (14)
4. Pohjanpalo (Palermo) 6.30 (15)
5. Gliozzi (Modena) 6.27 (15)
