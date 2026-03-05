Focus TMW Serie B, i migliori difensori dopo la 28ª giornata: Svoboda alle spalle di Tiritiello

Il turno infrasettimanale di Serie B non ha tradito le attese, regalando equilibrio e qualche risultato inatteso. Il Pescara è protagonista con il 2-2 contro il Frosinone: un pareggio arrivato con beffa finale ma utile per continuare a credere nella zona playoff. In testa continuano a correre Palermo, Venezia e Monza, tutte a segno in questa giornata. La lotta per gli spareggi resta però serrata. Tra i risultati più netti spicca il 4-0 del Sudtirol a Reggio Emilia. Tre punti anche per Entella e Bari, mentre lo Spezia si deve accontentare del 2-2 a Padova.

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori difensori del campionato cadetto dopo la ventottesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

Classifica Difensori

1. Tiritiello (Virtus Entella) 6.42 (18)

2. Svoboda (Venezia) 6.31 (18)

3. Ceccaroni (Palermo) 6.30 (27)

4. Bracaglia (Frosinone) 6.28 (23)

5. Bani (Palermo) 6.28 (23)