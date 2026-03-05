Finalissima Argentina-Spagna a Doha, la UEFA prende posizione sulle speculazioni

Il futuro della Finalissima potrebbe essere in bilico. La sfida tra Argentina e Spagna, in programma il 27 marzo a Doha, potrebbe non disputarsi in Qatar: la UEFA ha confermato a Sky di essere a conoscenza delle speculazioni che circondano la partita, legate alla situazione geopolitica nella regione, precisando però che al momento non sono state prese in considerazione sedi alternative rispetto alla capitale qatariota.

L'organismo europeo ha inoltre fatto sapere che sono in corso trattative con gli organizzatori locali, i quali avrebbero compiuto enormi sforzi per garantire il regolare svolgimento della partita, e che una decisione definitiva è attesa verso la fine della prossima settimana. La UEFA ha, infine, chiarito che non intende rilasciare ulteriori dichiarazioni fino a quando non sarà stata presa una decisione. Un messaggio che lascia aperte entrambe le porte, ma che di fatto ammette l'esistenza di un problema concreto da risolvere.

In palio c'è un trofeo di grande prestigio: la Finalissima mette di fronte i campioni d'Europa e i campioni del Sud America. Da un lato la Spagna, vincitrice di EURO 2024; dall'altro l'Argentina di Lionel Messi, trionfatrice della Copa América 2024, campione del mondo in carica e detentrice del trofeo grazie al netto 3-0 inflitto all'Italia nell'edizione del 2022.