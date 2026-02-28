Como, la prima volta di Jesus Rodriguez in Serie A: dribbling su Falcone e 2-1 al Lecce
TUTTO mercato WEB
Jesus Rodriguez si sblocca e porta il Como in vantaggio sul Lecce. Invenzione di Perrone in verticale a premiare lo smarcamento del 20enne spagnolo alle spalle di Tiago Gabriel, con la difesa giallorossa completamente schiacciata e colta alla sprovvista. Al minuto 35 basta uno scatto in velocità e il dribbling su Falcone per infilare in porta il 2-1.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Le più lette
1 Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Ora in radio
Primo piano
Protocollo VAR, simulazioni e perdite di tempo. Ecco le nuove regole dell'IFAB: si parte dal Mondiale
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"