Esclusiva TMW Bombardini stregato da Gasp: "Ha lasciato un porto sicuro: è la vera forza della Roma"

L'Atalanta se la vedrà con il Bayern Monaco in Champions League, Bologna e Roma invece si affronteranno in Europa League. L'ex centrocampista Davide Bombardini, che ha militato nelle tre squadre italiane rimaste in corsa nelle prime competizioni continentali per club (mentre la Fiorentina se la vedrà con lo Jagiellonia in Conference), ha detto la sua in merito a TuttoMercatoWeb.com.

L'Atalanta può davvero giocarsela anche con il Bayern Monaco?

"Il Bayern è una delle pretendenti per arrivare in fondo alla Champions. Sulla carta è sicuramente una sfida proibitiva, ma non è impossibile. Mi piace pensare pensare che questa Atalanta vista negli ultimi anni possa fare risultato contro qualunque squadra. Ci ha abituato che può farlo, spero quindi che possa fare lo sgambetto al Bayern. Ora con Palladino ha ritrovato stabilità, sta giocando bene, ha morale".

In Europa League ci sarà Bologna-Roma.

"Una partita nella quale è dura fare pronostici. Il Bologna ha ora anche esperienza in Europa, ha preso consapevolezza, ha forza, si sta abituando a queste partite. La Roma poi è più abituata a giocare queste gare. Sicuramente vedremo una bella gara, aperta a qualunque risultato".

Sorteggio sfortunato per l'Italia?

"Come italiani siamo stati sfortunati, sì, perché perderemo una squadra in Europa League".

Cosa ti piace di più della Roma di Gasperini e dove potrà arrivare nei prossimi anni?

"È proprio Gasperini la forza della squadra: come lo era all'Atalanta, lo è anche alla Roma. Mi piace la sua voglia di vincere, il modo in cui fa giocare la squadra e con il quale intende il calcio. E soprattutto la voglia di essersi rimesso in gioco in una città come Roma, dove non è mai facile. Lasciando un porto sicuro e tutto ciò che aveva fatto a Bergamo. Sta facendo bene, gettando le basi per un futuro roseo. Mi auguro per la Roma che acquisti sempre più giocatori di qualità, perché ha uno dei migliori allenatori in circolazione".

Che partita ti aspetti invece in Roma-Juventus, dopo la sfortunata eliminazione dei bianconeri in Champions?

"Mi aspetto una grande partita, ci sono due degli allenatori più bravi che abbiamo in Italia. La Juve non può più permettersi passi falsi. Se vuole arrivare in Champions sono queste le partite da vincere e non può più perdere terreno. Dall'altra parte c'è una Roma che sta bene. Sarà una gara a viso aperto con due allenatori che puntano sempre a portare a casa il risultato, due maestri di calcio".