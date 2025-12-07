Serie B, il programma della 15ª: oggi Empoli-Palermo e Sampdoria-Carrarese
Questo pomeriggio si apre la 15ª giornata del campionato di Serie B con due anticipi. La prima sfida sarà quella del "Castellani" fra l'Empoli di Dionisi che affronterà il Palermo, sua ex squadra, mentre alle 19.30 la Sampdoria cerca punti salvezza contro la Carrarese. La giornata entrerà nel vivo nella giornata dell'Immacolata con il Modena che vuole tornare in vetta alla classifica e che ospiterà il Catanzaro alle 12.30 mentre alle 15 la capolista Monza se la vedrà in casa contro il Sudtirol.
Sfida salvezza al San Nicola quella fra Bari e Pescara con Vivarini che affronterà subito la sua ex squadra. Frosinone e Cesena sono chiamate all'esame da big rispettivamente contro Juve Stabia e Padova mentre alle 19.30 gli occhi saranno puntati sul "Sannazzari" di Chiavari dove l'Entella di Andrea Chiappella affronterà lo Spezia di Roberto Donadoni in un derby ligure che mette in palio punti salvezza.
Serie B, 15ª giornata giornata
Domenica 7 dicembre
Ore 17:15
Empoli-Palermo
Ore 19:30
Sampdoria-Carrarese
Lunedì 8 dicembre
Ore 12:30
Modena-Catanzaro
Ore 15:00
Avellino-Venezia
Frosinone-Juve Stabia
Mantova-Reggiana
Monza-SudTirol
Padova-Cesena
Ore 17:15
Bari-Pescara
Ore 19:30
Virtus Entella-Spezia
CLASSIFICA
Monza 29
Frosinone 28
Modena 26
Cesena 26
Venezia 25
Palermo 23
Empoli 20
Avellino 19
Catanzaro 19
Juve Stabia 19
Reggiana 17
Padova 17
Carrarese 16
Entella 15
Mantova 14
Bari 14
Südtirol 13
Spezia 11
Sampdoria 10
Pescara 9
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.