Empoli, Dionisi: "Potevamo fare meglio. Rammarico per non averla vinta"
Il tecnico dell'Empoli Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida pareggiata per 1-1 contro il Cesena. Di seguito le sue parole riportate da Corriereromagna.it.
"Il risultato non mi soddisfa, però bisogna essere onesti. Nel primo tempo non mi aspettavo una attesa così bassa del Cesena e questo non ci ha aiutato. Un paio di errori nei contrasti ci hanno spaventato e lo abbiamo fatto sotto tono. Nel secondo tempo siamo andati meglio, sfruttando al massimo l’ingresso di ragazzi freschi. Potevamo fare anche meglio, il rammarico è non averla vinta"
