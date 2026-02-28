TMW Como, Diao: "Sono tornato, quasi segno al Lecce. Spero di poter esserci al Mondiale"

Assane Diao, attaccante del Como, ha parlato al termine del successo per 3-1 sul Lecce in conferenza stampa: "È stato un periodo lungo ma grazie a Dio sono tornato, sono felice di essere con la squadra e quasi segno. Speriamo nella prossima, ma sono felice di tornare e aiutare la squadra".

Ti fa impressione il Como così alto? E dove potete arrivare?

"La squadra sta crescendo, anche la stagione scorsa, adesso siamo un po' più in alto ma l'importante è procedere di partita in partita".

TMW - Come ti senti? Quanto è stato difficile non andare in Coppa d'Africa? E le sensazioni in vista del Mondiale...

"Bene, oggi ho avuto dei minuti, era necessario per me e non giocavo da tanto tempo, non giocavo da dicembre. Con la squadra piano piano devo ritrovare la forma, poi per la partita sono contento. La Coppa d'Africa? Sono davvero felice, mi spiace non essere potuto andare là con i miei compagni però alla fine loro hanno vinto ed è come se abbia vinto anche io. Ringrazio tanto comunque tutti i tifosi senegalesi e del Como per il sostegno. E spero di poter esserci al Mondiale".