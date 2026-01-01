Venezia, Stroppa: "Ora è fondamentale non perdere i colpi, potevamo fare di più"

Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia, ha parlato ai microfoni dei media dopo l'1-1 in casa del Sudtirol. Le sue parole raccolte da Trivenetogoal.

Nel primo quarto d’ora il Venezia aveva dato l’impressione di poter fare la partita e provare a vincerla, poi il Südtirol vi ha messo sotto. Pensa che la squadra di Castori avrebbe meritato di vincere?

"Non sono d’accordo. Per le occasioni che abbiamo creato, sicuramente potevamo andare sotto, ma allo stesso tempo potevamo anche passare in vantaggio. A memoria, Doumbia e Lauberbach nel primo tempo, Casas e Yeboah nel secondo tempo, avevano occasioni per fare meglio. La difficoltà di venire qui è che ogni palla lunga verso gli attaccanti avversari crea apprensione: è una battaglia uno contro uno, contrasti a tutto campo. Detto questo, siamo stati bravissimi a pareggiare subito e portiamo a casa un punto importante. L’importante era muovere la classifica. La squadra ha mostrato di essere concentrata, e adesso ci aspettano due partite in casa: in questo momento è fondamentale non perdere colpi".

Dopo l’immediato pareggio, ti aspettavi una maggiore voglia di vincere da parte dei tuoi giocatori nell’ultima mezz’ora?

"Chiaramente potevamo fare di più: le situazioni le abbiamo create, ma nelle scelte, nei passaggi e negli ultimi metri potevamo fare meglio. Alla fine, contro avversari come il Sudtirol, anche un calcio d’angolo o una punizione laterale possono metterti in difficoltà. Certo, mi sarebbe piaciuto uscire con i tre punti, ma l’importante è non perdere, muovere la classifica e portare a casa un buon risultato con una prestazione positiva".