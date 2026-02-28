L'IFAB cambia le regole. Per la Champions c'è anche anche il Como. Le top news delle 18

Alla vigilia della gara contro la Juventus è intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini: "Credo che i quattro punti siano significativi per il percorso che ha fatto la Roma, ma non sono determinanti ai fini del risultato finale. Non decidono nulla in maniera definitiva. Penso che questa sia una competizione che si deciderà molto più avanti. Bisogna fare risultato e restare dentro alla corsa. Come ho già detto altre volte, speriamo di poterci giocare tutto nelle ultime giornate, perché significherebbe essere ancora in lotta. È anche possibile, però, che qualche squadra possa prendere il volo e chiudere il campionato con largo anticipo".

Stop alle perdite di tempo, in ogni fase di gioco. Ma anche simulazioni e protocollo VAR. Oltre agli infortuni. Le modifiche regolamentari - tanto attese in queste ore - sono state approvate (e ufficializzate) oggi dall'International Football Association Board, riunitosi a Hensol, nel Galles. Il pacchetto entrerà in vigore dal 1° giugno 2026, in vista del Mondiale estivo (QUI TUTTE LE NOVITA').

Parla anche dio futuro Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di vigilia del match contro la Cremonese: "Con la società c'è totale sintonia, poi è normale confrontarsi e vederla diversamente su alcune cose. Poi l'importante è lavorare per il bene del Milan. Io sono molto contento di essere tornato al Milan e di avere iniziato un lavoro con un gruppo di ragazzi meraviglioso. A marzo siamo messi abbastanza bene, ora vedremo se saremo bravi a rimanere lì. E bisogna farlo lavorando".

Kalulu, a poco più di 24 ore da Roma-Juventus, è tornato sull'episodio che lo ha visto coinvolto con Bastoni: "Non ci siamo sentiti". Poi è tornato sul momento difficile dei bianconeri: " Vero che è stata una settimana importante per noi, penso che dopo la partita di mercoledì il sentimento è un mix. Sei dispiaciuto per il risultato, poi con un po' più di riflessione, rivedi le azioni e sei comunque orgoglioso di cosa abbiamo fatto vedere in campo... in questi giorni il sentimento era un mix".

Una volta esisteva un Como con e senza Nico Paz, oggi contro il Lecce è arriva l’ennesima prova di maturità. Continuità di risultato per l'uscita esterna contro la Juventus, al netto di un Lecce rimontato nel primo tempo e piuttosto desolante nella ripresa: finisce 3-1 per i biancoblù, con Douvikas, Jesus Rodriguez e Kempf sugli scudi. E il +2 sulla Juventus è realtà, in attesa dello scontro diretto dei bianconeri con la Roma di domani. Lo stesso Jesus Rodriguez ha parlato nel post gara e ha detto: "Siamo contenti di essere tornati a vincere in casa. A questo punto l'obiettivo è chiaro: vogliamo andare in Champions".