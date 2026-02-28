Roma, Gasperini: "Su Soule navighiamo a vista". E parla della difficoltà delle italiane in Europa

Roma-Juventus in programma domani sera all'Olimpico è una partita dai mille temi. La corsa Champions, gli infortuni, il passato bianconero di Gian Piero Gasperini, ma non solo. Il tecnico giallorosso conferenza stampa ha parlato anche di alcuni infortunati, Soule su tutti: "Su Matias navighiamo a vista. Speriamo non per questa settimana, ma per la prossima, che possa stare meglio e che il giocatore possa aggregarsi alla squadra e ricominciare almeno ad allenarsi.

Per Gasperini, oltre ai temi di Roma-Juventus, c'è spazio anche per parlare delle difficoltà delle italiane in Europa: "Non è un tema che si può affrontare in modo esaustivo oggi, sicuramente. Però bisogna prendere coscienza della realtà, che non riguarda solo le coppe ma più in generale il sistema italiano. È un discorso abbastanza ampio da affrontare. Probabilmente il problema non è uno solo, altrimenti si risolverebbe facilmente. Ci sono tutta una serie di situazioni che ci hanno portato a essere meno competitivi in Europa. Forse è anche merito di altri Paesi, di quello che stanno facendo altrove. Si può guardare, ad esempio, a realtà come la Norvegia, che stanno crescendo e facendo cose interessanti. Ogni tanto può essere utile osservare anche cosa fanno gli altri".

Il sorteggio con il Bologna? Quanto sarà importante il ritorno in casa? "Credo che quel tipo di gare contino molto. A volte conta più l’andata che il ritorno: bisogna indirizzare subito la partita di andata, perché può darti un piccolo vantaggio in vista della qualificazione su due gare, soprattutto in sfide di questo livello. Spesso le squadre poi si abbassano molto e diventa difficile rimontare. Per questo è importante partire forte fin da subito. Quando si arriva a un certo punto della competizione è normale incontrare squadre sempre più forti rispetto al girone. Dispiace perché due squadre italiane probabilmente avrebbero potuto andare avanti entrambe, migliorando anche il percorso complessivo del calcio italiano. Ma in questa competizione devi superare ostacoli importanti per poter poi andare avanti con fiducia".