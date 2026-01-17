Serie B, il Venezia vince ed accorcia sulla vetta. Pari nel big match fra Monza e Frosinone

Sono terminate le gare di Serie B iniziate alle 15.OO: in vetta pareggio fra Monza e Frosinone, ne approfitta il Venezia che batte 3-1 il Catanzaro e si porta a una lunghezza dalla vetta. Vittorie importanti in chiave salvezza per Sudtirol e Mantova, rispettivamente contro Empoli e Padova. Infine la Carrarese, che passa 2-1 in casa dell'Avellino.

SERIE B, 20ª GIORNATA

Venerdì 16 Gennaio 2026

Sampdoria – Virtus Entella 1-1

34' Cherubini (S), 74' Parodi (VE)

Sabato 17 Gennaio 2026

Avellino - Carrarese 1-2

2' Biasci (A), 13' Rubino (C), 71' Abiuso (C)

Empoli - Südtirol 0-1

24' Pecorino

Monza – Frosinone 2-2

4' Ghedjemis (F), 23 Hernani (M), 74' Petagna (M), 88' Monterisi (F)

Padova – Mantova 1-2

33' e 66' Mensah (M), 81' Lasagna (P)

Venezia - Catanzaro 3-1

6' D'Alessandro (C), 18' Busio (V), 85' Adorante (V), 90+4' Casas (V)

Ore 17.15 Reggiana – Cesena

Ore 19.30 Bari – Juve Stabia

Domenica 18 Gennaio 2026

Ore 15.00 Pescara – Modena

Ore 17.15 Palermo – Spezia

A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:

Frosinone 42*

Venezia 41*

Monza 38*

Palermo 34

Cesena 31

Catanzaro 31*

Modena 29

Juve Stabia 27

Carrarese 26*

Empoli 27*

Padova 25*

Avellino 25*

Südtirol 22*

Reggiana 20

Virtus Entella 20*

Mantova 19*

Sampdoria 18*

Spezia 17

Bari 17

Pescara 14

*una gara in più