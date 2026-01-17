Serie B, il Venezia vince ed accorcia sulla vetta. Pari nel big match fra Monza e Frosinone
Sono terminate le gare di Serie B iniziate alle 15.OO: in vetta pareggio fra Monza e Frosinone, ne approfitta il Venezia che batte 3-1 il Catanzaro e si porta a una lunghezza dalla vetta. Vittorie importanti in chiave salvezza per Sudtirol e Mantova, rispettivamente contro Empoli e Padova. Infine la Carrarese, che passa 2-1 in casa dell'Avellino.
SERIE B, 20ª GIORNATA
Venerdì 16 Gennaio 2026
Sampdoria – Virtus Entella 1-1
34' Cherubini (S), 74' Parodi (VE)
Sabato 17 Gennaio 2026
Avellino - Carrarese 1-2
2' Biasci (A), 13' Rubino (C), 71' Abiuso (C)
Empoli - Südtirol 0-1
24' Pecorino
Monza – Frosinone 2-2
4' Ghedjemis (F), 23 Hernani (M), 74' Petagna (M), 88' Monterisi (F)
Padova – Mantova 1-2
33' e 66' Mensah (M), 81' Lasagna (P)
Venezia - Catanzaro 3-1
6' D'Alessandro (C), 18' Busio (V), 85' Adorante (V), 90+4' Casas (V)
Ore 17.15 Reggiana – Cesena
Ore 19.30 Bari – Juve Stabia
Domenica 18 Gennaio 2026
Ore 15.00 Pescara – Modena
Ore 17.15 Palermo – Spezia
A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:
Frosinone 42*
Venezia 41*
Monza 38*
Palermo 34
Cesena 31
Catanzaro 31*
Modena 29
Juve Stabia 27
Carrarese 26*
Empoli 27*
Padova 25*
Avellino 25*
Südtirol 22*
Reggiana 20
Virtus Entella 20*
Mantova 19*
Sampdoria 18*
Spezia 17
Bari 17
Pescara 14
*una gara in più