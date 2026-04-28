Ogni 90 anni Venezia OK a La Spezia. Dall’8 maggio 2024 al primo maggio 2026…

L’8 maggio 2024, da queste stesse colonne, scrivevamo così: da un lato, quello di casa, vincere per restare in Serie B. Dall’altro, quello ospite, vincere per salire in Serie A (anche se potrebbe non essere sufficiente).

Ventiquattro mesi più tardi quelle parole fra parentesi le dobbiamo spostare dalla squadra in trasferta e quella che gioca sul proprio campo. Perché Spezia-Venezia vede affrontarsi ultima, quella bianconera, e prima, quella arancioneroverde, in classifica.

Fra i 17 precedenti in campionato il più illustre, senza dubbio, è quello valido per la 31esima giornata di Serie A 2021-2022: 1-0 con Gyasi man of the match al 94’. L’ultimo scontro diretto in cadetteria è proprio quello al 38esimo turno del 2023-2024: 2-1 con bomber Idzes al 17’, Pio Esposito al 56’, Reca al 61’. Senza scordare che questa sfida conta anche 3 comparsate in Serie C: nel 1988-1989 fu 5-0 (Marocchi al 15’, Ceccaroni al 27’ e, su rigore, al 41’, autorete di Filisetti al 37’, Telesio al 74’); nel 1989-1990 ecco un 1-0 (con Perrotta match winner al 44’); infine, nel 1990-1991, pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0.

Insomma, è evidente che le uniche 2 affermazioni ospiti sono occorse in B. La più recente nel 2019-2020, 0-1 alla 35esima giornata con centro di Aramu al 16’ su rigore. La più datata nel 1930-1931, 0-2 al settimo turno per via di una doppietta di Gorini fra il 4’ e il 7’.

Praticamente fra i due segni 2 in schedina c’è un intervallo di 32.758 giorni… che tradotto in anni significa 90!

Situazione in classifica dopo 36 giornate di campionato 2025-2026.

Spezia con 33 punti (8V – 9X – 19P con 40GF e 56GS), di cui 20 al Picco (5V – 5X – 8P con 21GF e 24GS). Viene dal KO col Catanzaro per 2-4. Negli ultimi 12 impegni ha sempre incassato gol. Venezia a quota 78 (23V – 9X – 4P con 73GF e 29GS), 30 dei quali lontano dal Penzo (7V – 9X – 2P con 31GF e 17GS). OK nelle ultime 12 giornate (8V – 4X). È il club più prolifico del torneo.

PS: come terminò nel 2023-2024? Vittoria bianconera per 2-1 sugli arancioneroverdi. Liguri salvi e veneti che sarebbero saliti in A passando dai play-off.

CONFRONTI DIRETTI A LA SPEZIA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

17 incontri disputati

8 vittorie Spezia

7 pareggi

2 vittorie Venezia

27 gol fatti Spezia

10 gol fatti Venezia

PRIMA SFIDA A LA SPEZIA IN CAMPIONATO

Spezia-Venezia 1-0, 8° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A LA SPEZIA IN CAMPIONATO

Spezia-Venezia 2-1, 38° giornata 2023/2024