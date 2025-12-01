Serie B, si è chiusa la 14ª giornata: frena il Monza, vola il Frosinone. Samp ancora ko
La 14ª giornata di Serie B regala risultati a sorpresa e una classifica sempre più corta nelle zone alte. Il turno si apre con il colpo del Cesena, capace di battere il Modena 1-0 nel big match del venerdì grazie al gol di Blesa. Un successo che rilancia i romagnoli a contatto con la vetta. Il sabato di campionato è dominato dalla straordinaria prestazione dell’Empoli, che travolge il Bari con un clamoroso 5-0: Guarino, Shpendi, Yepes, Pellegri e Ceesay firmano una vittoria schiacciante che rilancia i toscani dopo un avvio altalenante. Prosegue invece il momento difficile dei pugliesi, travolti e mai realmente in partita.
Successo di misura ma di grande peso per il Padova, che espugna Pescara 1-0 con la rete di Faedo e si rilancia in classifica. Cade anche la Reggiana, battuta 1-0 dal Frosinone con un gol di Koutsoupias che consente ai ciociari di consolidarsi al secondo posto. Colpo esterno dell’Avellino, che supera il Südtirol 1-0 grazie a Biasci, mentre il Venezia si conferma una delle squadre più in forma del torneo liquidando 3-0 il Mantova con la doppietta di Adorante e il gol di Hainaut.
Partita spettacolare a Catanzaro, dove i giallorossi rimontano due volte e vincono 3-2 contro la Virtus Entella in una gara ricca di episodi e ribaltamenti. Goleada del Palermo, che schianta 5-0 la Carrarese trascinato da un super Pohjanpalo, autore di una tripletta. La domenica si apre con il pareggio tra Juve Stabia e Monza, con la capolista fermata sull’1-1 nonostante il vantaggio iniziale di Birindelli. Nel posticipo, lo Spezia trova tre punti d’oro battendo 1-0 la Sampdoria grazie al gol di Artistico, risalendo così la classifica.
Classifica sempre più compatta
Il Monza resta in vetta ma sente il fiato sul collo del Frosinone, a -1. Modena, Cesena e Venezia inseguono a distanza ravvicinata, mentre Palermo ed Empoli rimettono in moto la loro corsa. In coda, Pescara e Sampdoria continuano a faticare, mentre Bari e Südtirol restano invischiate nella zona pericolosa.
Di seguito il riepilogo della giornata e la classifica aggiornata:
SERIE B, 14ª GIORNATA
Venerdì 28 Novembre 2025
Cesena-Modena 1-0
43' Blesa
Sabato 29 Novembre 2025
Empoli - Bari 5-0
45+2' Guarino, 52' Shpendi, 66' Yepes, 89' Pellegri, 90+1' Ceesay
Pescara - Padova 0-1
57' Faedo
Reggiana - Frosinone 0-1
56' Koutsoupias
SudTirol - Avellino 0-1
10' Biasci
Venezia - Mantova 3-0
36' Hainaut, 57' e 61' Adorante
Catanzaro - Virtus Entella 3-2
14’ rig Franzoni (VE), 28’ Cassandro (C), 33’ Bariti (VE), 44’ rig. Pontisso (C), 57’ Iemmello (C)
Palermo - Carrarese 5-0
24’ Segre, 44’ Palumbo, 48’, 82’ rig. e 88’ Pohjanpalo
Domenica 30 Novembre 2025
Juve Stabia – Monza 1-1 (in corso)
19’ Birindelli (M), 31’ Candellone (J)
Spezia - Sampdoria 1-0
51’ Artistico
CLASSIFICA
Monza 29 (13)
Frosinone 28 (14)
Modena 26 (14)
Cesena 26 (14)
Venezia 25 (14)
Palermo 23 (14)
Empoli 20 (14)
Avellino 19 (14)
Catanzaro 16 (14)
Reggiana 17 (14)
Juve Stabia 17 (12)
Padova 17 (14)
Carrarese 16 (14)
Entella 15 (14)
Mantova 14 (14)
Südtirol 13 (14)
Bari 13 (13)
Spezia 11 (14)
Sampdoria 10 (13)
Pescara 9 (14)
