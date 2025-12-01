Serie B, si è chiusa la 14ª giornata: frena il Monza, vola il Frosinone. Samp ancora ko

La 14ª giornata di Serie B regala risultati a sorpresa e una classifica sempre più corta nelle zone alte. Il turno si apre con il colpo del Cesena, capace di battere il Modena 1-0 nel big match del venerdì grazie al gol di Blesa. Un successo che rilancia i romagnoli a contatto con la vetta. Il sabato di campionato è dominato dalla straordinaria prestazione dell’Empoli, che travolge il Bari con un clamoroso 5-0: Guarino, Shpendi, Yepes, Pellegri e Ceesay firmano una vittoria schiacciante che rilancia i toscani dopo un avvio altalenante. Prosegue invece il momento difficile dei pugliesi, travolti e mai realmente in partita.

Successo di misura ma di grande peso per il Padova, che espugna Pescara 1-0 con la rete di Faedo e si rilancia in classifica. Cade anche la Reggiana, battuta 1-0 dal Frosinone con un gol di Koutsoupias che consente ai ciociari di consolidarsi al secondo posto. Colpo esterno dell’Avellino, che supera il Südtirol 1-0 grazie a Biasci, mentre il Venezia si conferma una delle squadre più in forma del torneo liquidando 3-0 il Mantova con la doppietta di Adorante e il gol di Hainaut.

Partita spettacolare a Catanzaro, dove i giallorossi rimontano due volte e vincono 3-2 contro la Virtus Entella in una gara ricca di episodi e ribaltamenti. Goleada del Palermo, che schianta 5-0 la Carrarese trascinato da un super Pohjanpalo, autore di una tripletta. La domenica si apre con il pareggio tra Juve Stabia e Monza, con la capolista fermata sull’1-1 nonostante il vantaggio iniziale di Birindelli. Nel posticipo, lo Spezia trova tre punti d’oro battendo 1-0 la Sampdoria grazie al gol di Artistico, risalendo così la classifica.

Classifica sempre più compatta

Il Monza resta in vetta ma sente il fiato sul collo del Frosinone, a -1. Modena, Cesena e Venezia inseguono a distanza ravvicinata, mentre Palermo ed Empoli rimettono in moto la loro corsa. In coda, Pescara e Sampdoria continuano a faticare, mentre Bari e Südtirol restano invischiate nella zona pericolosa.

Di seguito il riepilogo della giornata e la classifica aggiornata:

SERIE B, 14ª GIORNATA

Venerdì 28 Novembre 2025

Cesena-Modena 1-0

43' Blesa

Sabato 29 Novembre 2025

Empoli - Bari 5-0

45+2' Guarino, 52' Shpendi, 66' Yepes, 89' Pellegri, 90+1' Ceesay

Pescara - Padova 0-1

57' Faedo

Reggiana - Frosinone 0-1

56' Koutsoupias

SudTirol - Avellino 0-1

10' Biasci

Venezia - Mantova 3-0

36' Hainaut, 57' e 61' Adorante

Catanzaro - Virtus Entella 3-2

14’ rig Franzoni (VE), 28’ Cassandro (C), 33’ Bariti (VE), 44’ rig. Pontisso (C), 57’ Iemmello (C)

Palermo - Carrarese 5-0

24’ Segre, 44’ Palumbo, 48’, 82’ rig. e 88’ Pohjanpalo

Domenica 30 Novembre 2025

Juve Stabia – Monza 1-1 (in corso)

19’ Birindelli (M), 31’ Candellone (J)

Spezia - Sampdoria 1-0

51’ Artistico