Serie B, la Top11 della 15ª giornata: Coda anima Samp. Dorval? Impressionante
Quindicesima giornata di Serie B in archivio con tanti risultati importanti. Come la terza vittoria consecutiva, con contestuale aggancio in vetta al Monza, del Frosinone. Il secondo successo consecutivo di Palermo, Catanzaro e Spezia. Bene anche la Sampdoria che torna in piena corsa per la salvezza. Molti i protagonisti sugli scudi. Eccoli.
Questa la Top11 della 15ª giornata del campionato di Serie B secondo le pagelle di TMW (modulo 4-4-2):
Desplanches (Pescara) 7.5 - Le prende tutte. E come se non bastasse para due rigori nel giro di un minuto, cambiando anche angolo e vincendo la gara di nervi con Moncini.
Dorval (Bari) 7.5 - Impressionante lo scarto con i suoi compagni. L'unico con spunti e che salta l'uomo. Imprendibile, fa assist e cross a profusione, fa anche espellere Olzer.
Bani (Palermo) 7.5 - Ha studiato a memoria i movimenti degli avversari. Legge con largo anticipo le situazioni. Prestazione sontuosa.
Antonini (Catanzaro) 7.0 - Partita romanzesca da parte del leader difensivo catanzarese. Sul gol del Modena marca Mendes in modo troppo morbido, ma poi si riscatta firmando di testa la rete del pareggio.
Svoboda (Venezia) 7.0 - Perfetto difensivamente e decisivo anche in avanti, prima Daffara gli dice di no con un intervento provvidenziale e poi pareggia i conti con un grandissimo gol da fuori area.
Marras (Reggiana) 7.5 - E' una scheggia sulla fascia, apparecchia il pallone per la mina di Reinhart. Non sbaglia nulla.
Henderson (Sampdoria) 7.5 - Gol straordinario da 25 metri che rimette in piedi la Samp. Dinamismo, inserimenti, qualità: tra i migliori fino all’infortunio.
Reinhart (Reggiana) 7.0 - E' un missile quello che parte dal suo piede e buca la rete di Festa.
Ciervo (Cesena) 7.5 - Un gioiellino nel pomeriggio dell'Euganeo, di gran lunga il più brillante tra tutti i calciatori in campo. Non sbaglia una giocata, dando il suo prezioso contributo anche nell'azione del gol di Adamo.
Coda (Sampdoria) 8.0 - Doppietta pesantissima: prima di testa, poi dal dischetto con freddezza. È l’anima dell'attacco blucerchiato.
Pohjanpalo (Palermo) 7.5 - Una sentenza nell'area piccola. Non torna ad aiutare la squadra ma compie una doppietta da vero rapace.
