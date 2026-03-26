Stasera l'Italia a Bergamo, domani e martedì l'Algeria a Genova e Torino. La curiosa scelta

Stasera tutti gli occhi dell'Italia calcistica saranno puntati sulla New Balance Arena di Bergamo per capire quale sorte attende l'Italia nella prima sfida del playoff per qualificarsi ai prossimi Mondiali, che mette gli Azzurri contro l'Irlanda del Nord per poi eventualmente andarsi a giocare l'ultimo atto contro la vincente tra Bosnia-Erzegovina e Galles.

Per gli appassionati italiani, però, in questi giorni c'è la possibilità anche di vedere in azione l'Algeria. Sì, perché la selezione del Nord Africa, guidata dal ct Vladimir Petkovic che in più d'uno ricorderà aver allenato in passato la Lazio, ha scelto il nostro paese per prepararsi in vista dei Mondiali, con due amichevoli contro selezioni del Centro e Sud America che saranno giocate nel nord dello Stivale.

Si comincia domani sera, con l'amichevole Algeria-Guatemala che sarà giocata allo stadio Luigi Ferraris di Genova, con fischio d'inizio per le ore 20:30. E poi la seconda sfida, e forse la più attesa, vedrà la selezione delle Volpi del Deserto opposta all'Uruguay all'Allianz Stadium di Torino martedì sera, sempre alle 20:30. Una scelta non casuale, quella fatta dalla Federcalcio dell'Algeria, su input diretto di Petkovic che conosce bene il nostro paese, una decisione che permetterà ai protagonisti del team nordafricano di allenarsi in strutture di alto livello, come per esempio quelle della Juventus a Vinovo. Con tra l'altro due protagonisti 'nostrani': Belghali dell'Hellas Verona e Ghedjemis del Frosinone.