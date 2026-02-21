Virtus Entella-Catanzaro, le formazioni ufficiali: Liberali-Nuamah per la trequarti giallorossa
Con la serata di ieri, ha preso il via la 26ª giornata del campionato di Serie B, che proseguirà quest'oggi con ben sette match suddivisi su tre fasce orarie: tra quelli delle ore 15:00, Virtus Entella-Catanzaro, gara che si giocherà sul sintetico del 'Comunale-Enrico Sannazzari' di Chiavari. Da cui arrivano le formazioni ufficiali.
Come era prevedibile dovendo ridisegnare la trequarti causa infortunio di Cissè, ecco che Aquilani opta per l'inserimento di Liberali e Nuamah a supporto di Iemmello, mentre Chiappella, con Cuppone unica punta, opta per il tandem Franzoni-Debenedetti.
Di seguito, ecco gli schieramenti dei due tecnici:
VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Alborghetti, Marconi; Mezzoni, Karic, Squizzato, Di Mario; Franzoni, Debenedetti; Cuppone. All.: Chiappella
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, D'Alessandro; Liberali, Nuamah; Iemmello. All.: Aquilani