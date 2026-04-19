Serie B, Carrarese-Pescara: Calabro per rimanere agganciato al treno dei playoff

Trentacinquesima giornata del campionato cadetto che si appresta alle conclusioni, non prima però di schivare la gara allo stadio dei Marmi con la Carrarese pronta a darsi battaglia contro un Pescara che ha voglia di rivalsa dopo la sconfitta inaspettata contro la Sampdoria.

COME ARRIVA LA CARRARESE

I toscani si presentano alla sfida dopo aver riesumato una Reggiana che aveva ottenuto cinque sconfitte e un pari nelle ultime sei sfide. La trasferta del Mapei ha fatto sì che la squadra di Calabro perdesse terreno, interrompendo una striscia di ben tre vittorie consecutive e non approfittando del tonfo cesenate a Castellammare contro una diretta contendente per un posto ai playoff. Con i risultati maturati nella giornata di ieri la possibilità di entrare tra le prime otto resta più che viva che mai, nonostante il sorpasso dell'Avellino, corsaro a Mantova.

COME ARRIVA IL PESCARA

Dopo cinque risultati utili consecutivi il Pescara di mister Gorgone sembrava essersi messo alle spalle il momento nero; invece le sconfitte con Empoli e Sampdoria intervallate dalla vittoria con la Reggiana hanno riaffondato gli abruzzesi. La vittoria degli emiliani proprio con la Carrarese e quella dello Spezia nel pomeriggio di ieri contro il Sudtirol hanno rigettato il Pescara all'ultimo posto, seppur la classifica sia molto corta. Tanti dubbi di formazione per Gorgone, in attesa di capire le condizioni di Olzer, se sarà o meno della partita.