Serie B, Palermo a riposo in vantaggio: al 45' decide il gol di Segre sullo Spezia
Si è concluso il primo tempo di Palermo-Spezia con i padroni di casa in vantaggio per 1-0. Decide il gol messo a segno al primo minuto di gioco da Segre.
Queste le formazioni di partenza del match:
Palermo (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Bani, Veroli; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Gyasi; Pohjanpalo. A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Gomes, Vasic, Giovane, Le Douaron, Blin, Peda, Corona, Ceccaroni. Allenatore Inzaghi
Spezia (3-5-2): Radunovic; Mateju, Wisniewski, Beruatto; Sernicola, Comotto, Valoti, Cassata, Adamo; Soleri, Di Serio. A disposizione: Mascardi, Loria, Fellipe Jack, Verde, Nagy, Artistico, Candela, Aurelio, Vignali, Romano, Kouda, Vlahovic. Allenatore Donadoni
SERIE B, 20ª GIORNATA
Venerdì 16 Gennaio 2026
Sampdoria – Virtus Entella 1-1
34' Cherubini (S), 74' Parodi (VE)
Sabato 17 Gennaio 2026
Avellino - Carrarese 1-2
2' Biasci (A), 13' Rubino (C), 71' Abiuso (C)
Empoli - Südtirol 0-1
24' Pecorino
Monza – Frosinone 2-2
4' Ghedjemis (F), 23 Hernani (M), 74' Petagna (M), 88' Monterisi (F)
Padova – Mantova 1-2
33' e 66' Mensah (M), 81' Lasagna (P)
Venezia - Catanzaro 3-1
6' D'Alessandro (C), 18' Busio (V), 85' Adorante (V), 90+4' Casas (V)
Reggiana – Cesena 1-1
27’ Portanova (R), 30’ rig. Shpendi (C)
Bari – Juve Stabia 0-1
36’ rig. Candellone
Domenica 18 Gennaio 2026
Pescara – Modena 0-2
27’ Zampano, 43’ De Luca
Palermo – Spezia 1-0 (in corso)
1’ Segre