Serie B, Venezia-Virtus Entella: altro piatto dopo le feste

Dopo l'abbuffata… ecco l'abbuffata.

Si passa dal cibo al calcio, sempre presente in grandi quantità in questi giorni di festa. Non solo in Serie A, ma anche in Serie BKT, dove uno dei piatti più succulenti e prelibati è quello che propongono Venezia e Virtus Entella, protagoniste del della 18^ giornata del campionato.

Promozione contro salvezza: le squadre hanno totalmente due obiettivi diversi alla fine dell'annata, ma entrambe combattono arduamente per raggiungerlo. Con ogni mezzo possibile. Pur essendo sotto le feste, quindi, non ci sarà regalo alcuno. O almeno si spera.

Le compagini si troveranno l'una di fronte all'altra per la 9^ volta. Nei precedenti 8 incontri i padroni di casa hanno avuto la meglio in metà delle occasioni (4), con la restante metà equamente suddivisa tra vittorie esterne (2) e pareggi (2). I numeri invece raccontano di un equilibrio inverso tra le due, con le cifre quasi del tutto invertite tra gol fatto e subiti: 30-16 quelli realizzati, 14-25 quelli incassati. Sulla carta non ci dovrebbe essere quindi storia, ma la storia del calcio ci ha abituato a soprese ben inaspettate. Ipotesi confermata anche dalle quote, le quali vedono nettamente favoriti gli arancioneroverdi.

La gara del "Pierluigi Penzo" sarà diretta dal Sig. Davide Di Marco di Ciampino, coadiuvato da Federico Fontani di Siena e da Ivan Catallo di Frosinone. Il ruolo di Quarto Ufficiale è affidato a Maksym Frasynyak della sezione di Gallarate, mentre in sala VAR opererà il Sig. Alberto Santoro di Messina, assistito da Antonio Rapuano di Rimini.

COME ARRIVA IL VENEZIA - In campionato la squadra di Giovanni Stroppa viaggia alla grande, tanto da rientrare pienamente tra le più grandi candidate alla promozione diretta. Le 6 gare utili consecutivi, di cui le ultime due sono vittorie, lo confermano alla perfezione. L'unico possibile ostacolo per i veneti è la lunga lista di infortunati: Plizzari, Schingtienne, Conde, Franjic, Busio, Compagnon e Pietrelli. Al momento i veneziani occupano la 3^ posizione in classifica con 32 punti, a sole due lunghezze da quella seconda posizione occupata ora dal Monza che consentirebbe una Serie A senza passare dai pur sempre ostici playoff.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - Dopo un ottimo momento contornato da 5 gare utili in 6 uscite, la truppa guidata da Andrea Chiappella sta vivendo un periodo horror, con il solo punto ottenuto contro il SudTirol nell'ultima giornata a risultare utile alla causa dopo ben 3 stop di fila. L'apporto di un elemento cardine per i biancoazzurri come Tiritiello (tra l'altro anche bomber dei liguri con ben 6 gol a segno, ndr) sarà fondamentale, anche per via della sua grande esperienza nella categoria e non. Apporto che non sarà apportato sicuramente da Del Lungo e Boccadamo, al momento unici due indisponibili. I chiavaresi ora stazionano al 15° posto con 16 punti all'attivo, gli stessi del Bari prima ad occupare una casella nei playout di fine stagione.